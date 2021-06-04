多情的人即使有交往對象也容易心意不定、反覆無常，運勢命理網站「星座樂」點名，天秤座、水瓶座、雙子座喜歡朝三暮四，哪怕到了該成家立業的年紀，依舊控制不住愛玩的心，熱愛沉淪在花花世界，拒絕不了異性的誘惑。

▍No.1 天秤座

天秤座是盛產帥哥美女的星座，即便是外貌看起來比較一般的天秤座，相處久了你也會發現他們很耐看，他們一生下來就具備好看的容顏，往往容易讓人忽略他們內在的素養，其實除了亮眼的外在條件之外，他們在其餘各方面的技能也很優秀，是十項全能的一群人。但天秤座個性優柔寡斷，不太會處理感情問題，情感糾紛必不可少，加上他們喜歡追求新鮮感，如果婚後對象和他們想像的相差甚遠，他們就會開始找尋新的刺激，經常陷入複雜的曖昧關係。如果在天秤座失戀時剛好有人靠過來，他們就會控制不住自己。

▍No.2 水瓶座

剛認識水瓶座時，會覺得他們十分端莊、溫文爾雅，但是這些認知都是建立在他們的外表上，其實水瓶座的內心是很開放的，為了讓自己長期壓抑的情緒得到解脫，他們認為一定要合理釋放壓力，否則一直憋著只會累壞自己。在感情上，水瓶座無法從一而終，他們是具有雙面性格的人，一方面冷漠，另一方面卻很博愛，他們雖然不好色，卻很愛亂放電，常常掌控不了自己，加上他們思想前衛，桀驁不馴，非常隨心所欲，即便有婚姻關係，一旦遇到一個讓自己很有感覺的人，水瓶座也會選擇出軌。

▍No.3 雙子座

雙子座活潑好動，天生擅長交友，是很適合做朋友但未必可以當戀人的類型，雖然剛在一起的時候，你會發現雙子座能帶來很多新鮮感，但是感情最終也會被新鮮感打敗，因為他們性格複雜多變，喜歡追求更多好玩的事，一旦出現另一個讓他們感興趣的人，雙子座就很有可能移情別戀。在婚前，他們會長期沉溺在情場中，在結婚後也依然愛玩，無法收心，精神上始終遊走在花花世界。

(中時新聞網)