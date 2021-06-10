俗話說，天下沒有不散的宴席，就連在感情中也是如此，若能在愛的時候好好愛，分的時候也該毫無遺憾說再見，搜狐網命理專欄點名，雙魚座、天秤座、處女座的女性總在分手後依舊與前任藕斷絲連，導致難以走出情傷。

▍1.雙魚座

雙魚座的女性內心保守、很重感情，要愛就會把所有的精力都投入一段關係，所以分手後很難斷乾淨，因為她們總是付出太多，無法說放手就放手，即使自己在這段感情中受到莫大的傷害，她也不會計較，只希望雙方重修舊好。分手後，更會以朋友的角色和對方保持聯絡，如果你回頭找她，她其實就在原地等你，但這種感情觀太過卑微，可能讓對方因此愧疚而沒臉見她。

▍2.天秤座

天秤座的女性太有愛又念舊，她們常常在分手後，又想到了前任過去的好，於是主動挽回求和，過一段時間發現兩人真的不合適，於是再度分手，會持續分分合合糾纏不清。天秤女的自身條件好，雖然很多人追，但真正能讓她們喜歡的卻相當少，所以一旦愛上一個人，她們就容易過度執著，覺得沒有誰比自己更適合對方，也沒有誰比對方更適合自己，無法斷乾淨的原因就是太鑽牛角尖。

▍3.處女座

處女座的女性很癡情，一旦認定一個人就不會輕易改變，但在戀愛的同時卻特別敏感，常常為一些小事與對方吵到分手，等到冷靜下來之後，又會忍不住先聯繫前任，並且保持著曖昧的關係，可惜常常沒機會和好。處女座對感情很執著，分手後會持續沉溺在其中無法自拔，因為她們想不通分手的理由，會鑽牛角尖越陷越深，完全聽不進別人的勸告，而且時間會持續非常久。除非她自己想通，否則她不會就此作罷，會一輩子和對方糾纏到底。

(中時新聞網)