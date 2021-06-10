人生在世，難免會遭遇不順心的事情，此時正是考驗一個人智慧與情商的時機。搜狐網命理專欄點名，巨蟹座、金牛座、雙魚座的人最經不起考驗，只要遇到一點點難題就會受不了，容易莫名其妙發脾氣，更常常擺臭臉、生悶氣，情緒管理能力非常差。

▍第一名：巨蟹座

巨蟹座的人心思比較細膩，天生缺乏安全感，很容易因為一點小事就多愁善感，因此他們在生活中非常希望別人主動關注、呵護他們，然而現實跟理想往往會有落距，也就讓他們有點鬱悶。漸漸地，巨蟹座鬱悶的情緒會轉變為生氣，最終變成總是擺臭臉的人，旁人卻完全不知道他們怎麼了。建議巨蟹座要學會獨立，將胡思亂想的心思放下，別把自己的生活或是安全感寄託在別人身上，以免自己累，別人也累。

▍2.第二名：金牛座

穩重的金牛座是12星座中最有耐力的一群人，在感情或是工作上，只要對方沒有觸及到自己的底線，那麼金牛座的人就能睜一隻眼閉一隻眼，若金牛座因為某些事而生氣的話，那必然是對方踩到了他們的地雷。金牛座喜歡鑽牛角尖，他們認為自己的想法永遠都是對的，一旦跟別人產生爭執，金牛座反而會沉默，不願意和對方爭辯，只會自己一個人埋頭生悶氣。

▍3.第三名：雙魚座

雙魚座的人天生愛幻想，他們希望自己的生活就像童話世界一樣，說好聽一點是單純沒有心機，但是換而言之，他們屬於沒有擔當的一群人，在面對困難時，總會懦弱地逃避現實，只希望世界是美好的，一旦真實生活和雙魚座想像中的不一樣，他們就會因為這樣的差距而不開心，甚至稍微不順心就發脾氣，常常讓身邊的人不知道如何是好。

(中時新聞網)