俗話說，自古情關最難過，不少人都曾經為情所困，在情海中顛簸，塔羅牌老師艾菲爾在臉書分析，生肖羊、牛、雞、蛇的人下半年的感情運勢將可出現好轉，他們會受到愛神祝福，不再為了感情的事傷透腦筋！

▍1.生肖羊

前陣子生肖羊在愛情上，有陷入虐戀的危機，因雙方的價值觀不合，差點面臨感情破局。下半年開始，兩人的思想會慢慢轉變，變得能為彼此著想，對事情的看法一致，同時很有話聊，可以激盪出不一樣的愛情火花。切記適時的溝通比事後的指責更重要，對方如果不懂你，建議慢慢說給他聽，每一段感情需都要磨合。

▍2.生肖牛

感情中舊有的爭執與心結一再重演，讓生肖牛心很累。下半年開始，你的人際關係大好，這可為你帶來不少桃花，而優質的好對象就在其中，對方的體貼與耐心會大大降低你的不安全感，使你願意敞開心房，與他更近一步認識，兩人可激發出無限的愛火，甚至不排除年底前就論及婚嫁，會有好消息傳來。而有伴侶的人，和另一半的關係會更昇華，感情日漸深厚。

▍3.生肖雞

生肖雞在前陣子很容易控制不住自己的慾望，常常受到外界誘惑，好在下半年收起玩心，甚至是動了想婚的念頭，會變得穩重一點。若是單身者，千萬不要錯過親友安排的相親、聯誼，好好把握各種機會，就能如願從中找到理想對象。而身邊有伴的人，兩人感情會更加甜蜜，可以開始討論終身大事，尤其6／21～8／7是提親的最佳時機！

▍4.生肖蛇

前陣子生肖蛇會被感情事壓得喘不過氣，你不斷被身邊的人催婚，在巨大壓力下，反而更容易引起你的反彈，讓你想逃避婚姻，與另一半也很容易為此吵架。好在下半年起，這樣的狀況會慢慢減少，因為親友們終於理解急也沒用的道理，人生是你的，應該由你自己決定。這樣的轉變會讓你的心境豁然開朗，整個人如沐春風，更願意把心思放在感情上，也倍受親友祝福。

(中時新聞網)