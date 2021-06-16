有些生肖結婚後，一方會賺錢，另一方會守財，因此能夠累積不少財富，但若經常發生爭執，也容易把好運散光，出現破財的狀況，近日《搜狐網命理專欄》分享3組一吵架就會破財，越恩愛就越有錢的夫妻組合。

1.生肖蛇+生肖牛

屬蛇的人有魅力、魄力，喜歡社交的他們，朋友也非常多，且思想較開放，反觀屬牛的人個性則較悶，喜歡宅在家裡，思想上保守又固執，由於個性差異大，因此他們也容易吵架，無論是對子女教育還是花錢問題，一言不合就開始爭論，不過屬蛇人會賺錢，屬牛人會守財，兩人在一起能讓財運上漲，假若夫妻倆越愛吵架就容易破財，越恩愛就越富有。

2.生肖兔+生肖羊

屬兔的人是慢郎中，而屬羊的人則是急驚風，彼此都看不慣對方的行為，因為兩人個性的差異，也常會引發爭執，但在命理上，夫妻組合若為生肖兔和生肖羊，最忌諱的就是吵架，因為越吵財氣也會越差，越恩愛才會越富貴。

3.生肖馬+生肖狗

屬馬的人善於言辭，總能用一張嘴來為自己辯護，證明自己的觀點沒有錯，而屬狗的人同樣不愛服輸，因此這兩個生肖結婚後，也容易為了己見而發生爭執，在命理上兩人財運非常合，但若是經常吵架，就容易把好運散光，越恩愛就會越聚財。