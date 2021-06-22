台北股市再現30年來榮景，處於歷史高點之際，許多人趨之若鶩投身股海，全民瘋股現象席捲全台，但是否能獲利全身而退則各憑本事；網上有1名人妻抱怨，自己丈夫近期對投資十分著迷，甚至連夫妻共同存款都被偷拿去投資，可是全部都虧本，「到底要怎麼叫醒他才比較好」？

1名人妻在Dcard發文表示，她與丈夫結婚2年了，目前懷孕4個月，但她丈夫近期迷上一些股票投資的東西，甚至還在未經同意之下，偷拿夫妻共同存款，把錢都砸進股市，嘴上頻頻說之後就會回本，「但一直都是虧損的狀態，還越虧越恐怖」。

原PO指出，她擔心這樣之後會對生計造成影響，而婆家也知道這種情況，只是還是一直持續給她丈夫錢，娘家也問她是否要出去工作，但懷孕去面試又困難許多，到底要怎麼樣才能叫醒她丈夫？

貼文曝光後，底下留言苦勸原PO，認為她應該要做好最壞的打算，她丈夫的現況就是一股腦的把錢往股市塞，到時候賠光了可能都還不夠，提醒原PO要注意她丈夫是否有去借貸，賭上癮的就戒不掉了。

另外有1民資深股民認為，原PO先生一定真的想為這個家庭有更好的未來，才會栽進股市；她進一步指出，股票就是現在賠個%，只要不是炒股的妖股，大多都會再漲回來，甚至等到1年才站回買點，買股並非壞事，但心態是真的很重要，建議可以先拿30%的存款去投資，且用他自己的錢會比較好。