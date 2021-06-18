不少家庭有傳宗接代的觀念，假若妻子不孕，夫妻倆很常會因此離婚。越南一名女子結婚後，肚子一直沒有動靜，經過治療仍無效，最終兩人選擇離婚，豈料她之後在網路上認識現任丈夫，就算已先表明自己不孕，但對方完全不在意，兩人還因此結婚，沒想到還順利懷孕，讓夫妻倆非常驚訝。

根據越媒《eva.vn》報導，現年43歲的Ngo Thi Thuan在30幾歲時結婚，當時她與丈夫一直生不出孩子，經過治療也無效，Ngo Thi Thuan認為可能是自己不孕，兩人最終選擇離婚，沒想到之後她透過網路，認識小10歲的現任丈夫基諾(Renaud Guinot)。

基諾先是主動按讚Ngo Thi Thuan的po文，才進一步與她聊天，不過當時Ngo Thi Thuan根本不懂法文，只是禮貌性的回覆對方，沒想到基諾得知Ngo Thi Thuan不會說法文後，便用越南語傳了一條「和我做朋友」的訊息給她，讓Ngo Thi Thuan非常驚訝也很開心。

Ngo Thi Thuan與基諾透過傳訊息聊了3個月後才正式見面，儘管兩人相差10歲，但雙方父母對於這段感情非常認可，2016年Ngo Thi Thuan已36歲，諾基的父親便催他們快點生孩子，Ngo Thi Thuan得知後非常傷心，也告訴諾基她無法懷孕，但對方並沒有因此而離開她。

神奇的是，1個月後Ngo Thi Thuan竟懷孕了，照了超音波後發現，孩子已沒有心跳，讓夫妻倆非常傷心，Ngo Thi Thuan更是難以接受，以為自己不孕的她，終於看到一線生機，豈料孩子還未出生就死了，所幸3個月後，Ngo Thi Thuan再度懷孕，而且孩子非常健康。

Ngo Thi Thuan表示，懷孕7個月爆胖16公斤，腫得像一顆氣球，而且孕吐非常嚴重，「雖然我的丈夫很年輕，但非常體貼，把我照顧得無微不至，除了做飯以外，其他家事他都不讓我做」，而懷孕8個月後，他們也在待產室內公證結婚，之後順利生下兒子彼得(Peter)，豈料兒子14個月大時，Ngo Thi Thuan又再次懷孕。

夫妻倆至醫院做檢查，才發現孩子又有問題，竟是唐氏症寶寶，最終只好選擇引產，讓Ngo Thi Thuan整天以淚洗面，2個月後她再度懷孕了，一開始擔心孩子有問題，因此不敢抱太大的期望，所幸孩子非常健康，之後順利生下女兒妮娜(Nina)，Ngo Thi Thuan表示，懷孕時最痛苦的，其實是語言不通，當時她與丈夫回到法國生產，每次都聽不懂醫師的囑咐，再者她還患有妊娠糖尿病，每天要自己測血糖，不過她都熬過來了，雖然他們並不富有，但卻很幸福。