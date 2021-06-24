一名在機車行擔任黑手的男子，平時喜愛邀約女模進行外拍，卻又想吃白食，於2019年11月某日，先後約了兩名女模在北市士林進行外拍，卻因為價碼談不攏，拍攝過程中不但摸胸襲臀，還搶走第一位女模手機，又在第二位女模更衣時，伸出鹹豬手再度襲臀，兩女先後向警方報案，士林地方法院審理後，依強制罪、性騷擾罪，判處拘役80日，可易科罰金8萬元。

根據判決書記載，該名男子在2019年11月27日上午，利用網路邀約一名到女模至士林一處民宅外拍，但是拍完後，卻因為拍攝費引起爭執，女模氣得當場準備報警，但男方當場搶走女模手機，自行到警局謊稱撿到手機，交給警方。

女模指控，雙方在爭執時，男方強押她在牆上上下其手還打巴掌。但開庭時黃男堅決否認，辯稱是女模先出手打他，自己都沒有還手，是見到女模要打電話報案才發生拉扯。

未料才剛與第一位女模發生完爭執，黃男立刻又約另一名女模到場拍照，但是拍攝過程中不斷摸肩膀、摟腰，甚至在女模更衣時摸臀。

檢方偵查時，黃坦承有摸第二位女模臀部，卻否認對第一位女模伸鹹豬手及搶手機。檢察官依錄音，確認男方有搶手機事實，依強制罪嫌起訴。

士林地方法院認為，審酌男方與兩位女模素不相識，僅因拍攝費用問題發生爭執，不思理性處理，竟以強暴方式妨害女模行使權利，並不思尊重女方身體之自主權利，竟為滿足一己私慾，趁女模不及抗拒之際性騷擾，致其身心受創，但念其犯後坦承犯行之態度，雖有意與兩位女模洽談和解事宜，但2 人並無和解意願，2 人傳喚未到庭，導致男子未能與告訴人2 人達成和解或賠償其損害，依強制罪處拘役50日、性騷擾罪處拘役40日，應執行拘役80日，可易科罰金8萬元，仍可上訴。