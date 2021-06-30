新北市衛生局將把這批精選台灣牛牛胸肉製成的牛肉麵即時包，送往轄區重點醫院。（業者提供）

本土新冠疫情延燒，尤其雙北為疫情重災區，為支援一線醫護，臉書粉專「一級嘴砲技術士」版主今(30)日專程前往台北贈送精製牛肉麵即時包給新北市政府和三軍總醫院，他表示，支持醫療人員不要只流於「嘴砲」，要付諸實際行動才對。

「一級嘴砲技術士」臉書有3萬2000多名追蹤者，平常以大話農業、「嘴砲」民進黨側翼為主，其言論經常引爆話題；版主本身對農業相關問題頗有研究，最近則是為了疫苗之事，在臉書上與一群綠營支持者開砲。

「一級嘴砲技術士」林姓版主表示，雙北新冠疫情嚴峻，面對眾多確診患者，守在最前線的醫護人員非常辛苦，尤其自己曾任救護員，平時除了針貶時事、大話農業外，決定自掏腰包媒合疫情之下重傷的畜牧業及餐飲業，製作方便調理、兼顧安全美味的牛肉麵即食包，這一批精製牛肉麵由「皇家傳承」與「芸彰牧場」聯手出擊，專門用來支援雙北前線，今(30)日上午版主親自前往新北市政府、國軍三軍總醫院，拋磚引玉，希望大家支持醫療人員不要只流於「嘴砲」，要以實際行動來表示。

至於為何特地選擇四度獲台北牛肉麵節冠軍的皇家傳承牛肉麵，只因皇家傳承牛肉麵去年被誤認使用萊牛，引起軒然大波，但實際上業者有精湛的料理技術，也有符合法規標準的中央廚房，搭配芸彰牧場精選牛胸肉，相得益彰，450包牛肉麵選用雲林芸彰牧場特級牛肉，以台北皇家傳承牛肉麵館的配方烹調，每碗價值300元以上。

此外，芸彰牧場率先引進安格斯牛在台飼養，是國內首度培育台灣和牛的畜牧業者，養牛採用雲林斗南農會的胡蘿蔔與馬鈴薯飼料，成為畜牧業循環經濟的代表，所培育的「憨吉牛」在市場造成搶購；受疫情影響，芸彰牧場餐廳生意大減8成，仍願意配合提供台灣牛肉，促成醫護捐贈美事。

這次牛肉麵捐贈，受贈的國軍三軍總醫院由祝年豐教授代表接受，新北市則送到衛生局，將轉送多個醫療重點醫院。

他表示，這種即時包加熱即可食用，有台灣最好的牛肉，加上皇家傳承的精選湯頭，希望醫護人員可以感受到社會各界對他們的支持。