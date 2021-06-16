觀光局16日表示，並無禁止民眾出國打疫苗，也未限制旅行業者經營旅客代訂購出國機票或國外住宿服務。

受疫情影響，觀光局說，為配合中央流行疫情指揮中心提升全球旅遊疫情建議至「第三級」，已於2020年3月19日起公告暫停旅行社組團赴國外旅遊，惟民眾如有赴國外需求，旅行社仍可經營旅客代訂購出國機票或國外住宿服務。

另坊間所傳旅行社籌組疫苗團一節，觀光局說，經查，目前旅行業者僅係代訂機票及住宿，並無組團前往國外施打疫苗之情事，因旅行社組團旅遊均係團進團出，恐有群聚旅行之虞，故觀光局配合中央流行疫情指揮中心針對國際疫情狀況研判及邊際風險管制措施，暫停旅行業組團國外旅遊，而非禁止民眾出國打疫苗，特予澄清。

觀光局說，將以保障消費者權益及促進觀光產業發展為最主要目的，鑑於國際疫情仍然嚴峻，防疫措施仍有維持之必要，目前指揮中心持續建議國人應避免所有非必要之出國旅遊情事，觀光局配合前揭事由，再次呼籲旅行業者配合政府防疫政策，在指揮中心未解除全球旅遊疫情建議「第三級」(警告：Warning)前，請旅行社遵守相關規定，共同落實防疫作為，觀光局除予以適當紓困補貼外，亦將持續配合指揮中心宣布之邊境管制情況適時因應調整相關措施。