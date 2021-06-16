在疫情嚴峻的影響下，每個人整體氣勢難免低迷，只盼望能在本月底順利解封，回歸充滿希望的生活，搜狐網命理專欄點名，生肖猴、虎、龍的人在6／17～6／25期間財運最好，靠著強大偏財運，可望賺取豐厚的收入，連帶全家人的家運都一起提升。

▍1.生肖猴

生肖猴的人屬相五行屬金，他們適應能力強，外表看似隨和，其實骨子裡卻十分高傲。在6／17～6／25期間，屬猴的人身邊會出現貴人指點迷津，賺錢多、富貴難擋，因日支「五行土旺」形成土生金之局，等時間一到，財入家門，發財的道路將越來越開闊，人生也會過得更順遂安康。

▍2.生肖虎

生肖虎的人今年偏財運不錯，橫財有利，運勢會很令你滿意，在6／17～6／25期間財運浩蕩、喜氣洋洋，屬虎的人可逆襲成功，事業會慢慢步入正軌，可望賺取滿山滿谷的財富，加上有「金匱」吉星降臨，好運和財運都不請自來，關在家中就能享福。

▍3.生肖龍

受到好運加持，生肖龍的人在6／17～6／25期間財運開、事業順，會有好事接連報到，有機會擺脫早前橫財運一般、磨難重重的處境，等待機緣一到，抓緊好運必能財源廣進，全家人跟著一起吃香。在事業上，屬龍的人在接下來3個月將會獲得伯樂提拔，可開拓不少賺錢方式，同時要注意的是，別用極端的想法看事物，相信精誠所至，金石為開，只要全力去打拚，任何疑難雜症都能解決。