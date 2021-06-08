在人與人相處時，難免會因為觀念不同而產生溝通問題，如果處理得不完善，就可能發生爭執，搜狐網命理專欄點名，射手座、白羊座、獅子座的人天生性格爭強好勝，脾氣比較火爆，但他們其實內心善良敏感，只要對方一哄，他們就能瞬間消氣。

▍1.射手座

射手座屬於火象星座，個性熱情如火，總會以活潑開朗的一面示人，並沒有太大的脾氣。即使不高興，射手座也會用一種半開玩笑方式表達。在木星的影響下，射手座懂得適當掩蓋和壓抑自己的真實性格，加上他們本性善良，生氣的情緒不會維持太久，只要對方願意主動哄一下射手座，那麼他們就會馬上與對方和好。

▍2.白羊座

白羊座同也屬於火象星座，只不過在性格的表達上，白羊座比射手座更坦率、直接，認識白羊座的人就知道，他們天生脾氣比較火爆，不擅長壓抑自己，一點小玩笑都可能讓他們立刻發飆，但一發洩完消極的情緒後，只要別人一哄就會消氣心軟，能馬上心無芥蒂與別人交談，不會記恨太久。

▍3.獅子座

看似霸道高傲的獅子座，在心中其實有著傲嬌的一面，無論日常與人相處或者事業上，獅子座的性格都很鮮明，他們不會接受別人的質疑，面對任何事情都不願意主動服輸，一旦與對方發生摩擦，獅子座就會馬上生氣，從不掩蓋自己的脾氣，但若對方選擇先示弱，給他們一個台階下，那麼他們馬上就會變得好說話，很樂意接受和解。

(中時新聞網)