有些人經營感情很用心，知道如何增加生活情趣，因此可以維持愛情的熱度。星座運勢網站「星座漫畫」分享，雙魚座、天蠍座、獅子座談戀愛可以一直維持新鮮感，他們會不斷的製造驚喜，讓對方感覺非常浪漫，就算交往久了，依然能熱戀如初，天天都像情人節一樣甜蜜。

▍第三名：雙魚座

雙魚座本來就很細心，觀察力強，能第一時間察覺旁人的情緒或需求，談戀愛的時候他們更是把這個優點發揮到極致，能夠考慮伴侶的感受，常常製造驚喜和浪漫，只為了逗對方開心，因此他們的愛情可以一直維持新鮮感，就算交往久了依然熱戀如初，不太會進入老夫老妻的平淡期。

▍第二名：天蠍座

天蠍座平時很冷淡，不過當他們找到深愛的對象，就會很用心經營這段感情，他們深知維持愛情熱度的重要性，而且他們佔有慾很強，希望對方眼中只有自己，所以會很用心在生活中製造浪漫，每次見面都充滿驚喜，和天蠍座交往不怕無聊，他們會努力維持新鮮感，所以兩人只會越來越相愛。

▍第一名：獅子座

獅子座談戀愛時很重視維持感情的新鮮感，他們會努力增加生活的情趣，就算交往時間久了，依然能擦出愛的火花。獅子座覺得要找到深愛的人是很困難的事，所以不希望自己跟另一半愛著愛著就淡了，他們在戀愛中很浪漫，會製造驚喜，讓對方一直有熱戀的感覺，就算兩人交往很久了依然不會膩。