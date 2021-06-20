舒子晨在《同學來了》分享過去求神問卜的事蹟。（中天提供ㄢ

中天綜合台36頻道節目《同學來了》明（21日）播出主題「竟然信了不該信的！學會＂這些＂人人都可當神算？」，邀請甄莉、舒子晨、詹惟中等來賓分享過去在求神問卜中所遇過的精彩事蹟，但納豆也不忘呼籲：「算命這件事可以作為參考用，切勿過於迷信，相信自己並心存善念才是最重要的！」

有「鋼鐵女神」之稱的舒子晨在節目中自爆曾有某風水師在看過她的臥室後直言：「床面向窗外完全是私處外露！容易招爛桃花，甚至還會嫁不出去！」不料此話剛說完，眼神便馬上轉向一旁的詹惟中，引起眾人質疑，詹惟中則趕忙解釋：「詛咒的話絕對不會是我說的！」但他也當眾大膽預測：「舒子晨最晚在2023年前完成婚姻大事！她沒結的話，我就離婚！」但這話舒子晨卻毫不領情：「但你早就離了啊！」

單身將近六年的安心亞，則積極詢問感情運勢，詹惟中老師也在節目中為她測字，看著安心亞所寫的「好」字詹惟中這麼說：「今年一定會遇到條件非常好的對象，要把握！左邊女字代表幫你介紹的可能會是女生，右邊子字代表這段感情談下去可能就會懷孕了！」安心亞一聽頗為驚訝，還透露自己相當想戀愛，滿臉笑意藏不住，而一旁的阿Ken則說：「詹老師很少這麼篤定！」

為求心安，從名字、風水到生活大小事都能求神問卜，安心亞也分享過去所碰上的神奇故事，小時候濟公師父曾要求她在脖子上配戴開光的符，否則會影響學業，後來因學校規定無法配戴，功課恰巧在那時嚴重退步，從全校前幾名變成後段班，讓媽媽氣得向老師抱怨：「就說不能拿掉吧！」但故事卻讓旁人質疑：「怎麼可能！真的不是藉口嗎？」更多精彩內容就在6月21日晚間九點中天綜合台《同學來了》。