余天、李亞萍37歲二女兒余苑綺，日前驚傳直腸癌復發，她堅強面對辛苦的治療過程，讓李亞萍心疼不已，上個月更淚灑錄影現場，透露女兒僅存的肺葉片又長出一個小陰影，讓她不知道該怎辦才好。然而李亞萍今(26日)也向媒體坦言女兒陰影檢查結果不樂觀，預計8月開刀治療。

余苑綺2019年產下第二胎兒子後，直腸癌復發，歷經8次開刀、30次的化療，好不容易在去年9月宣布抗癌成果。豈料她今年才過完農曆年，又傳出病情復發，母親李亞萍上個月更在《超級夜總會》聲淚俱下地透露女兒僅存肺葉片又照出陰影，讓她不知道該怎麼辦才好。

然而李亞萍稍早向媒體證實，余苑綺的檢查結果不樂觀，據三立新聞報導，余苑綺肺部與淋巴結又發現新腫瘤，讓余苑綺得知相當傻眼，直接表明自己不想開刀，但李亞萍當然是不許女兒這樣做，要女兒積極面對，越快越好，也透露余苑綺預計會在8月住院開刀治療。

李亞萍上月在節目中談起余苑綺病況，頓時淚崩，她說女兒真的是很勇敢，將近10年來受盡折磨，也寫好遺書，但她說不可以，問余苑綺這樣做該如何對兩個小孩交代，「他們還這麼小，長大以後連媽媽長怎樣都不記得。」而余苑綺前2年因為住院關係，無法過生日，今年4月她終於得以在家人的圍繞下慶生，讓她直呼是最大幸福，「我一定會好起來的，當一個鋼鐵媽媽陪兒女到老。」