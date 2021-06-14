王識賢李玉璽父子關係不睦。（東森提供）

王識賢關心李玉璽卻不知如何表達。（東森提供）

李玉璽飾演叛逆大學生。（東森提供）

王識賢、李玉璽在《神之鄉》飾演關係不睦的父子，為了呈現兩人之間劍拔弩張、一見面就吵架的緊張氣氛，在拍戲空檔，李玉璽不斷地醞釀情緒，還刻意不跟王識賢說話，就算眼神對到也會立刻避開，劇組及其他演員還以為他們雙方鬧不合。李玉璽表示「爸爸（王識賢）生氣的時候，眼神真的很銳利很殺，讓人覺得怕怕的。想靠近他卻又不敢出聲」，笑稱王識賢是「最熟悉的陌生人」。

東森、映畫聯合製作，改編自漫畫作家左萱的同名作品《神之鄉》，將於7／10起在公視首播，隔日於東森戲劇台、LINE TV播出，劇中李玉璽因家庭因素離開家鄉，多年後為了做學期報告回到桃園大溪老家，不料與父親王識賢見面就怒目相向，父子關係緊張。

但在現實生活中，李玉璽有個開明和善的爸爸李亞明，他說，與父親是亦師亦友的關係，無論身為父親或唱片公司老闆，李亞明都鼓勵他要多方嘗試，才能發掘自己的興趣。一開始李玉璽只想當純音樂人，後來經紀公司安排他去嘗試演戲，起初他有些抗拒，因為只想要專心做好音樂，後來卻在上表演課及拍戲過程中，發現自己漸漸愛上演戲，藉由每個角色體驗不同的人生，讓他覺得收穫滿滿。

李玉璽因飾演《我的少女時代》中的帥氣校草「歐陽非凡」走紅，一直給人貴公子的形象，這次在《神之鄉》裡飾演叛逆大學生「夏志薰」，外表帥氣卻又隱藏著憂鬱，略帶神秘的特質讓他成為校園中的話題人物，但他卻不輕易對人打開心房，尤其與飾演父親的王識賢因為誤解相敬如冰，總讓他心裡有個洞。