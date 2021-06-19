大陸中國航空學會《航空知識》主編王亞男19日在《環球時報》撰文指出，中國神舟12號太空船發射成功，有些美媒認為，很大程度是美國在高技術合作領域的政治阻礙，隨著中國太空站全面啟動，美國或許會受刺激而在航太有新的重大突破。這種說法，似乎有一定合理性，卻似是而非。未來中國與俄羅斯戰略合作關係在航空航太科技領域全面提升，或許才是美國該擔心的。

王亞男認為，中國建造太空站，是按照近30年前制定的航太工程「三步走」大戰略實施，一開始就立足於依靠自己力量逐步掌握載人航太、艙外活動、交會對接，及太空站等相關技術，不完全是因美國政治阻礙。

王亞男坦言，在頂尖水準高技術領域，中國向來難以獲得西方相關裝備，航太領域更是如此，這一事實決定了中國從上世紀60年代起，就只能依靠自己力量，發展航太技術。

改革開放後，中國正著力將科技創新作為社會經濟發展的「黑馬」級驅動力，就不可能不重視包括航太在內的高技術領域。

王亞男認為，美國未必會因中國建設自己的太空站而受刺激。如果有，也是對中國長期持有偏見的極少數人。美國在航太領域有更浩大的計畫，比如環月軌道站、火星取樣返回計畫、全新的載人登月計畫、載人登陸火星計畫，這些計畫顯然不是中國刺激制定。

美國肯定會繼續取得航太領域的重大成就，這是其目前在航太技術、資源和人才領域的優勢地位決定的。人類的科技力量在整體進步，更多的國家和地區開始把目光投向深空，美國不可能不考慮該不該「邁出一大步」。

值得注意的是，中國制定的航太工程計畫並不以「超越別人的成就」為基點，而是本著穩健務實態度，積極突破昔日極限。這些工程計畫，與中國現階段的技術資源和經濟資源水準嚴密契合，不會給中國經濟建設造成沉重負擔。

王亞男強調，在這樣原則下，即便美國繼續邁進，中國也不會以此為標竿簡單跟進，更不會照著人家畫的圈走下去。相反，對於美國，如果以「大大超越中國」為目標制定航太工程計畫，那麼其雄心可能真的變成負擔。

一些美國人所謂的「壓力」，很大程度上源於自己行為。中俄近年來戰略關係的全面升級，特別是在航空航太科技領域合作密切程度的提升，都與美國自身一貫作風相關。

王亞男分析，在月面建立科學研究基地，將是中俄之間未來一段時期的重大航太科學工程。中俄一旦攜手，很可能取得極為重大突破性成果。這種突破天花板量級的成果，冷戰結束之後美國已經很久沒有遇到。即便美國政府繼續針對科學技術人員涉華問題施展強力手腕，搞封鎖和隔絕，對於中國這樣一個內生資源能力異常雄厚的國家，也幾乎不可能奏效。