美國打算在關島部署「陸基神盾」（Aegis Ashore）飛彈防禦系統

華府將北京視為頭號對手，美中關係持續緊張。就在雙方互相較勁，爆發衝突的可能性似乎有增無減之際，美國飛彈防禦署（Missile Defense Agency）署長希爾（Jon Hill）建議，未來在太平洋戰略要地關島部署「陸基神盾」（Aegis Ashore）飛彈防禦系統時，有部分可能會設在地下碉堡，或是裝上機動平台。

據《動力》（The Drive）網24日報導，表面上這是由於關島的地形和整體空間受限所致，但分析指出，這顯示萬一美國和中國等實力相當的對手爆發大規模衝突，這類設施可能很容易遭破壞。

希爾在華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）本周舉行的活動中，透露了「陸基神盾」部署關島的相關細節。而美國軍方先前曾公開表示，無論最後「陸基神盾」會怎麼配置，最後都會在2026年以前投入軍事行動。

美國設在羅馬尼亞的「陸基神盾」（Aegis Ashore）飛彈防禦系統

希爾說，既有的「陸基神盾」可能不夠，而他認為，這款飛彈防禦系統可能地下或機動化。目前美國海軍在羅馬尼亞有「陸基神盾」，地2套系統正在波蘭建置，另外美國在夏威夷有專門的測試場。而它們都有安裝神盾戰鬥系統，還有AN/SPY-1 雷達等的安裝艙。

而希爾說，要在面積相當小，但又多山的關島建置類似設施卻充滿挑戰。目前的「陸基神盾」需要相當的開放平地，還需要有特殊的擺放角度，好讓雷達對潛在威脅的覆蓋範圍最大化。