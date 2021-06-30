針對美國海軍不惜吃上3300萬美元（約新台幣9.2億元）違約金，也要專注研發未來對抗中國大陸新科技的想法，美國國會在預算法案草案中提供第2艘神盾驅逐艦的建造經費，讓海軍不至於違約，但相對也削減了部分研發費用，要求美軍更加關注現有威脅。

《國防新聞》（Defense News）報導，美國聯邦眾議院撥款委員會（House Appropriations Committee）29日公布2022財年五角大廈預算法案草案，其中額外給予美國海軍9.15億美元（約新台幣255.1億元）的造艦經費，並刪減1艘其原本要求購買的納瓦荷級（Navajo-class）拖曳、打撈與救難艦，以增購該年度的第2艘勃克級第3批次（Flight III）神盾驅逐艦。

美國海軍原本在2022財年中僅規劃購買1艘勃克級Flight III，將使其違反與緬因州巴斯鋼鐵造船廠（Bath Iron Works）及密西西比州英格斯造船廠（Ingalls Shipbuiling）簽署的造艦合約，面臨3300萬美元違約金。

另外，雖然美國海軍原先並未規劃於2022財年購買F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機，但眾院撥款委員會要求其增購12架，以維持生產線運作。其他額外的航空機還包括空軍和陸戰隊的6架MQ-9無人機、4架C/KC/MC-130J運輸／加油／特戰機、3架陸軍的UH/HH-60直升機，以及陸戰隊的2架CH-53K 「種馬王」直升機等。

不過為達成此計畫，眾院撥款委員會刪減了五角大廈2022財年主打的研究、發展、測試與評估（RDT&E）經費，自1120億美元（約新台幣3兆1219億元）減為1104億美元（約新台幣3兆773億元），也刪減了4.88億美元（約新台幣136億元）的人員維持費，但似乎尚未對美軍大動作削減現役機艦的決定有反彈。該委員會的國防小組將在30日召開閉門會議，進一步針對此草案進行討論。