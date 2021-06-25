日本防衛大臣岸信夫24日接受外媒訪問時表態稱，台灣的安全與日本的安全直接相關，因此日本密切關注中國和台灣之間的關係，以及中國的軍事活動。而中國國防部也在同一天宣稱，近日在台灣周圍的軍事行動是維持台海安全的必要行動。

據《德國之聲》報導，岸信夫就近期中國在一天之內派遣28架軍機進入台灣防空識別區回應媒體訪問時，做出上述表示。他還說：「隨著中國加強其軍事力量，北京與台灣的平衡正在嚴重向中國一方傾斜。這一差距正在逐年擴大。」

《路透》在報導中表示，台灣對東京至關重要，因為台灣南部的巴士海峽是資源匱乏的日本依賴油輪為其經濟提供動力的重要航道。今年4月17日，岸信夫訪問了離台灣最近的日本島嶼與那國島，當地媒體報導說，幾天後他在一個執政黨研討會上說，如果台灣「被染紅」，情況可能會急劇變化，日本需要為此做好準備。中國外交部則對此回應稱，這些評論是「魯莽和不負責任的」。

岸信夫是前首相安倍晉三的弟弟，他是去年訪問台北的一批日本議員中的其中一員，當時他赴台向已故前總統李登輝的去世表示哀悼。

報導說，台灣已經成為美國及其盟國的一個日益重要話題，許多人擔心中國在對台議題日益強硬的態度，台灣的半導體產業也已成為全球供應鏈的一個關鍵因素。日本首相菅義偉和美國總統拜登在4月的雙邊峰會上，強調了減少台灣海峽緊張局勢的重要性，這是自1969年以來兩國首次在聯合聲明中提到台海問題。

在中國議題上，岸信夫提到北京持續高速增加其國防開支，而且缺乏透明度。他說：「中國還在開發改變遊戲規則的技術」。此外，他也重申日本與美國丶澳大利亞和印度組成的QUAD四方會談，不是針對任何特定的國家，而是基於有關海洋自由的共同價值觀。

中國國防部發言人任國強則在例行記者會重申，中國實現完全統一是歷史必然，海峽兩岸和平穩定是人心所向。解放軍出動多型飛機在台海地區組織演訓活動，是對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。解放軍將堅決履行維護國家主權和領土完整丶保衛國家安全的神聖職責。