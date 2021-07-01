中國共產黨1日於天安門前廣場盛大舉行建黨100周年活動，國民黨副秘書長兼政大外交系副教授黃奎博指出，任何政黨能存在超過一百年，都是不簡單的事情。回首過去，國共及台海兩岸都經歷過軍事衝突與外交零和對抗，沒想到今日的兩岸關係竟又接近過去的惡劣情況，令人唏噓。

黃奎博呼籲，兩岸政黨若以史為鑑、以民為本的話，都應以台海和平穩定、兩岸繁榮發展、人民平等自由做為對話的基礎。

他認為，要認清沒有所謂的「台灣問題」，只有「兩岸（關係）問題」。在兩岸關係中，台灣方面應強調堅守中華民國的立場，靈活務實地推展兩岸互動，這跟蔣經國先生擔任行政院長時，雖維持「一個中國」，但強調對外工作不宜「膠柱鼓瑟」是一樣的意思。

國民黨是開國政黨，堅持中國民國憲法與其中的價值，不畏戰也不懼戰，但更重要的是，可以與中共良性競爭，也可以與中共對話合作，而且極力避免再發生兩岸軍事衝突。

黃奎博呼籲，值此關鍵時刻，希望兩岸主要政黨能有共識，以三個「找回」為出發點，亦即找回政治對話的基礎，找回人民交流的渠道，找回孫中山先生創建民國時的民有、民治、民享的價值，這將是兩岸關係的最佳解方。