在人生路上，有人走得平穩順遂，也有人面臨逆境跌落谷底，但天無絕人之路，搜狐網命理專欄點名，生肖鼠、龍、猴的人近日財運旺盛、驚喜不斷，將會一掃先前時運不濟的壞運氣，在事業上可以功成名就。

▍1.生肖鼠

屬鼠人近期受財神眷顧，可獲得先前一部分的貨款或獎金，剩餘的部分也會在年底如數進帳，如果等不及的話，可以適當提醒一下對方，收回的機率也會更大一些。在事業上，若要接手全新的工作項目，別忘記先仔細考察相關內容，能最大程度避免掉進同事挖的陷阱裡。目前你處於上升階段，經不起任何的失誤與打擊，因此要提高警覺，光明的未來正在向你招手。面對家庭問題時，另一半的不理解會讓你有些苦惱，但多溝通就能得到解決。

▍2.生肖龍

屬龍人在工作中面對同事的流言蜚語，會讓你有些難受，此時保持堅定冷靜的心態，時間會給你一個完美的答案，有時候少數人的意見才是真理，如果輕易更改計劃，最後只會人財兩失。面對生活中遇到的事情，聽取貴人或長輩們的意見是一個不錯的選擇，可以適時結合自身的想法，不論遇到什麼問題都能完美化解，別忘記控制脾氣才是解決問題的第一步。

▍3.生肖猴

屬猴人會在近日轉運，柳暗花明又一村，被打壓的日子已成過去式，年底能否升職加薪就看近期的表現如何，因此不可放棄希望！建議你大展所長，把自身的優勢盡可能表現出來，在此時有所保留可不是明智的選擇，分析局勢並加以利用當下的資源，才是你最應該做的事情，多聽聽同事在聊些什麼，會有意想不到的消息藏在其中。另外要注意身心健康，別忘記多運動，可減少舊病復發的機率，飲食上則要把握少鹽少糖的原則。

(中時新聞網)