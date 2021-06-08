在人生路上，有人走得平穩順遂，也有人面臨逆境跌落谷底，但天無絕人之路，搜狐網命理專欄點名，生肖鼠、龍、猴的人近日財運旺盛、驚喜不斷，將會一掃先前時運不濟的壞運氣，在事業上可以功成名就。
▍1.生肖鼠
屬鼠人近期受財神眷顧，可獲得先前一部分的貨款或獎金，剩餘的部分也會在年底如數進帳，如果等不及的話，可以適當提醒一下對方，收回的機率也會更大一些。在事業上，若要接手全新的工作項目，別忘記先仔細考察相關內容，能最大程度避免掉進同事挖的陷阱裡。目前你處於上升階段，經不起任何的失誤與打擊，因此要提高警覺，光明的未來正在向你招手。面對家庭問題時，另一半的不理解會讓你有些苦惱，但多溝通就能得到解決。
▍2.生肖龍
屬龍人在工作中面對同事的流言蜚語，會讓你有些難受，此時保持堅定冷靜的心態，時間會給你一個完美的答案，有時候少數人的意見才是真理，如果輕易更改計劃，最後只會人財兩失。面對生活中遇到的事情，聽取貴人或長輩們的意見是一個不錯的選擇，可以適時結合自身的想法，不論遇到什麼問題都能完美化解，別忘記控制脾氣才是解決問題的第一步。
▍3.生肖猴
屬猴人會在近日轉運，柳暗花明又一村，被打壓的日子已成過去式，年底能否升職加薪就看近期的表現如何，因此不可放棄希望！建議你大展所長，把自身的優勢盡可能表現出來，在此時有所保留可不是明智的選擇，分析局勢並加以利用當下的資源，才是你最應該做的事情，多聽聽同事在聊些什麼，會有意想不到的消息藏在其中。另外要注意身心健康，別忘記多運動，可減少舊病復發的機率，飲食上則要把握少鹽少糖的原則。
文章來源：搜狐網
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。