人品優良的人，通常人緣也不錯，待人真誠，從來不會占他人的便宜，搜狐網命理專欄點名，白羊座、雙魚座、獅子座做人做事可靠負責任，面對別人的求助總是大方出手相挺，自然口碑極佳、人見人愛，大家都想跟他們做朋友。

▍1.白羊座

白羊座長久以來的努力會被肯定，這會是近期最讓你最開心的事情，過去的付出將得到回報，讓人十分驚喜，建議和同事或朋友相處時，盡量少批評其他人，才能減少被有心人在背後陷害的機率。在與家人相處時，盡量把大事化小，要降低爭吵，與其吵到最後傷感情，還不如學會沉默，以免傷和氣。

▍2.雙魚座

雙魚座近期鴻運當頭，若想要投資理財，目前會是一個不錯的時間點！創業會遇到貴人，面對他人給你的建議要適當聽取，而在自身精力充足的情況下，如果面對同事們的求助，可以選擇幫助對方。單身的雙魚座近期桃花很旺，會有脫單的好運氣，遇到喜歡的人不妨大膽一點，小心害羞與矜持會讓機會溜走。

▍3.獅子座

誠實可靠是獅子座一直以來做人的原則，面對他人，你總是能很快讓對方相信你，在他人眼中，你是天生的好人，更是值得依靠的存在，口碑極佳，人緣也很好。近期若有同事或朋友向你吐感情苦水，一定要秉承著「勸和不勸分」的理念，除非另一方實在渣到不行，屆時再勸分也不遲。在健康方面，長時間久坐會讓你舊病復發的機率增加，建議日常適當運動，增強身體的抵抗力。

(中時新聞網)