對於失戀的人來說，分手無疑是一件讓人心碎的事，若能好好地與曾經愛過的人說再見，反而能讓雙方感到更輕鬆舒適。搜狐網命理專欄分享，水瓶座、射手座、處女座及白羊座女性分手時總是最體面，她們不會與前任撕破臉，更不會糾纏不清，只會真心放手祝福對方。

▍1.水瓶座

水瓶座女性很溫和又開朗，在分手的時候，她們會表現得很冷靜且理性，對於注定要失去的人或事物，她們不會執著也不挽留，因為她們認為，只有仍握在手中的事物才值得花心思。她們很容易看開紅塵世俗方面的事情，不受任何情感、傳統思想或道德觀念束縛。若遇到分手，她們會衷心祝福對方遇到真愛，不會怨恨對方，也不會怪罪自己，所以總能和平分手，不管和誰在一起或分離都可以好聚好散。

▍2.射手座

射手座女性是樂觀主義者，個性活潑、積極外向，凡事都喜歡向前看並且往好處想，她們崇尚自由，拒絕被束縛，當她們覺得一段戀情不適合自己的時候，就會直接和對方終結關係，不會牽扯不斷。在她們看來，戀愛就該簡簡單單，拿得起，放得下，即使分開也沒必要變仇人，畢竟曾經在一起也算是一種緣分，所以分手後也會祝對方安好。

▍3.處女座

處女座女性熱愛追求完美，她們嚮往純潔無暇的愛情，所以自我要求很高，會不斷地提升自己，只為了遇到更優秀的人。她們的個性成熟穩重，向來清楚知道自己想要什麼，不想要什麼，一旦她發現當下的關係並不符合自己的需求，她們就會主動停止。在愛情方面，如果兩個人走不到最後，她們就會選擇用體面的方式分開，會平靜地敘述自己想分手的原因，並用比平常更溫和的語氣讓對方接受。

▍4.白羊座

白羊座女性做人直率真誠，從來不會因為任何原因掩藏真實的想法或心情，即使在他人眼裡看來是非常難開口的事情，她們仍然會很坦白地表達出自己的看法。如果不想和對方繼續談戀愛，她們就會直接了當跟對方說明，因為她們自身也不喜歡關係斷得不明不白。她們深知世界很小，總會有再次遇見的那天，為了以後相遇仍能互相微笑，所以她們不會用極端的方式說再見。

(中時新聞網)