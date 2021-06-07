轉眼間進入2021下半年，在疫情升溫之際，讓不少人的心情煩悶急躁，希望能在今年夏天揚眉吐氣，塔羅牌老師艾菲爾在臉書分析，巨蟹座、金牛座、獅子座、天蠍座會在今年6～7月開運，有望一掃過去幾個月低迷的心情，在工作及人際關係問題上都能改善，順利迎向充滿正能量的未來。

▍第四名、巨蟹座

在今年6～7月，水星在巨蟹座的命宮順行，可一掃先前幾個月的陰霾，解決和另一半、朋友、家人無法順暢溝通，常常意見不合雞同鴨講的情況，這次水星順行可帶來破冰的契機，有機會突破盲點，找出你在溝通的過程中，究竟是怎麼踩到對方的地雷，該如何進行有效溝通，並學習表達自己的立場。趁著這一波順行的能量，快和身邊的人開啟解釋誤會的談話吧！

▍第三名、金牛座

在今年6～7月，木星在金牛座的事業宮逆行，你可能處於將事業擴大、尋找更多人脈，甚至是打響聲望的狀態中，在過去的幾個月，你都把時間、精力用在追求事業上，每天忙得焦頭爛額，不僅沒有時間陪家人，連身體都開始向你提出抗議。這次木星逆行反而可以帶來喘息的機會，能從疲於奔命的狀態中逃脫，別忘記多陪伴家人，同時好好照顧身體，不妨在今年夏天預約做個健康檢查吧！

▍第二名、獅子座

在今年6～7月，金星來到獅子座的命宮報到。在過去幾個月，你可能面臨工作職場及自我實現之間的難題，對於未來感到一片茫然，好在此時有吉星相助，為你緩和各種情況，先前遭遇小人陷害能夠得到平反，持續卡關的工作項目會順利進行至下個階段，在無法決定該朝哪個方向精進事業的狀況下，也會出現新的想法。建議順應著這股幸運能量落實進修，日後這一切的努力都會以更有價值的方式回報給你。

▍第一名、天蠍座

在今年6～7月，金星照拂天蠍座的人際宮，可化解你在人際溝通方面四處碰壁的窘況。過去幾個月，你一直受人誤會，說什麼錯什麼，最後乾脆憋著不說，反而被誤以為在耍大牌，有苦難言。幸好近期金星降臨，為你帶來一盞光明燈，生活中可能會出現願意替你在大家面前美言的貴人，讓你順著情勢打破誤會，或者邀請你參加社交名流人士們的聚會活動，可建立新人脈。建議在這段期間可以多留意身邊和你有話聊、意氣相投的朋友。

(中時新聞網)