每個人都想在事業上有所成就，成功賺大錢，但追求財富絕非一蹴可幾，必須逐步打拚、謹慎理財，才有辦法順利致富。搜狐網命理專欄點名，摩羯座、天蠍座、金牛座天生事業心十足，即使遇到困難也不放棄努力，最有機會成為人生贏家。

▍1. 摩羯座

摩羯座很有事業心，但行事風格卻很低調，雖然平時看似軟弱又膽小怕事，實際上卻是12星座裡面最有欲望的星座，他們對於自己的未來很有規劃，有一種不達目的不罷休的魄力。在通往成功這條路上，心太軟絕對不可能成功，而摩羯座正好具備冷靜、心狠的特質，他們很爭強好勝，不肯認輸，所以會咬牙苦撐，不管遇到什麼難關都會克服。

▍2. 天蠍座

天蠍座雖然具備優秀的能力，但是卻不像摩羯座那麼渴望追求成功，尤其是天蠍女，非常容易被情感捆綁。若要讓天蠍座痛下決心改變，通常都要出現一個逆境，讓他們為了重生而崛起，他們會不畏挫折地努力，忽略一切的傷害，只為了達成眼中的目標。

▍3. 金牛座

金牛座平時把自己藏得很深，活得太過低調，從來不會讓別人發現他們多聰明或是能幹，但其實他們很有野心。金牛座的本性理智現實，天生樂於追求財富，自然會拚命賺錢，同時他們意志力很強，習慣一步一腳印，踏實地往前走，他們不會好高騖遠，最終能收穫成功。

(中時新聞網)