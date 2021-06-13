求職時有些人很玻璃心，被拒絕就不敢再投履歷，不過也有人面對喜歡的工作時非常堅持，星座運勢網站「星座巫師」點名，獅子座、射手座、水瓶座、雙魚座如果遇到喜歡的職位，就算被嫌厚臉皮，也會一次又一次的幫自己爭取機會，他們求職時不怕被拒絕，只怕對方不給表現機會，因為這種積極的個性，讓他們能夠迎來更多好機遇。

▍1.獅子座

獅子座面對想要達成的目的時，非常執著，甚至到了厚臉皮的地步，他們覺得沒有做不到的事，只有不夠努力的人，如果有想要做的工作，他們會努力爭取，就算被拒絕也不會放棄，一次又一次的重複投遞履歷，因為他們的堅持，往往能夠獲得更多機會，事業運比一般人順利。

▍2.射手座

射手座求職時非常堅持，認為一定要讓對方看到自己的決心，就算被拒絕也會厚著臉皮幫自己爭取機會，往往這招真的能夠打動對方，只要讓射手逮到機會，他們就會盡力表現自己，因此往往能迎接許多好的機遇。

▍3.水瓶座

水瓶座面對自己想要的工作時很執著，如果被喜歡的公司拒絕，他們覺得是因為一次的面試無法展現所有的優點，所以還會再次爭取表現機會，如果盡力展現實力後還不被錄取，才會讓他們真正死心，這種毅力往往能讓人另眼相看，帶來更多機會。

▍4.雙魚座

雙魚座求職時非常有恆心，被拒絕反而會激起他們進步的決心，就算被嫌厚臉皮也會求對方再給一次機會，經過前一次的失敗，雙魚座會更加認真準備下次的面試，這種不放棄的精神，讓他在職場上樹立好形象，好機會往往會自動找上門。