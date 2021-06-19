64歲張晨光直播被酸民罵哭！挨批賣假酒晚節不保當場淚崩

64歲金鐘視帝張晨光近日受邀在直播上賣酒，卻因遭網友酸言酸語攻擊，一時忍不住內心激動情緒，淚灑直播現場，引發兩岸網友熱議。他事後更向《中時》坦言因看到人家說他「晚節不保」，一時火氣上來，而一向熱愛談論時事的藝人黃安稍早也在微博PO文為張晨光說話，直言張晨光挺冤的。

黃安今(19日)在微博談張晨光直播被罵哭一事，他透露其實張晨光跟他有點私交，大讚張晨光是個非常好的人，敬業愛崗、待人誠懇又不擺架子，如今被這樣對待挺冤的。

黃安也點出一個重點，直播哪個人不挨罵？他質疑直播不是有管理員嗎？管理員工作就是負責拉黑搗蛋網友，像他每場直播都有鐵粉自願當他的「錦衣衛」，不遺餘力地保護他的情緒與發言秩序。

「演員是有劇本的，碰上沒劇本的亂噴，心理素質差點的張晨光有點嚇傻了。」黃安最後也恢復他平日戰力，表示他最硬的不是別的，就是心理素質，「敢罵我？老子罵回去！」

其實張晨光淚灑直播時，就提到網友說他「晚節不保」，這句話讓他非常傷心，「我一路走過來30幾年，在我自己的演藝事業上我兢兢業業的，我把每一個腳色都想把它扮演好，包括我今天到直播間裡面來，我想用我另一個才能表現出來…(哽咽)。」張晨光話還沒說完，現場立刻掀起巨大的鼓掌聲，只見工作人員拚了命為這位敬業前輩加油，就是怕張晨光被酸民擊倒信心。