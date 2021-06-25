繼前國民黨籍立委黃昭順日前被爆插隊到義大大昌醫院施打疫苗後，今晚有意參選高雄市議員的黃偵琳在臉書貼文，直指前立委張顯耀也於5月28日到義大醫院燕巢總院打AZ疫苗，對此，張顯耀的助理雖然否認，不過義大醫院已坦承為張顯耀打疫苗，高市衛生局表示，會將此案進行調查，依法辦理。

黃偵琳在臉書發文，指「黃藥師-黃昭順濫用特權打疫苗後，張顯耀自己5／28違法到義大醫院燕巢總院打AZ疫苗！」「國民黨你們到底有多害怕？一直插隊打疫苗！把第一線的防疫人員放在哪？張顯耀，難不成你也是藥師？」

黃偵琳表示，「之前張顯耀在臉書發文，左批民進黨阻擋疫苗進口，右罵中央疫苗購買不足。然後自己偷偷去打疫苗，跟防疫人員及其他更需要的人搶疫苗。「現在嘲笑打AZ的台灣人是疫苗難民、是疫苗乞丐，你到底哪來的臉一直發這種文章？」

針對張顯耀是否有到義大醫院接種AZ疫苗？張的助理表示，應該沒有這回事。不過義大醫院晚間9時30分左右發出聲明，坦承張顯耀有到義大醫院接種AZ疫苗。

義大醫院表示，張顯耀先生為本院協力廠商之一，為協助本院採購防疫物資和設備及疫苗等事宜，需頻繁進出醫院，其亦屬密切接觸本院醫療人員情況，故列為醫療院所高風險非醫事人員類別施打疫苗。