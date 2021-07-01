白宮發言人莎琪（Jen Psaki）近日表示，美國有留意到台灣取得疫苗的途徑被「截斷」一事。民進黨發言人周江杰進一步指出，美國白宮發言人的說法，也證實台灣取得國際疫苗，的確是有干擾存在。對此，前立委孫大千痛批，民進黨自己買不到疫苗，就開始找白宮來開脫，事到如今疫情這麼嚴重了，還滿心在想卸責嗎？

孫大千今(1)日在臉書中指出，民進黨明明是自己採購疫苗不力，現在還要擴大解釋白宮的談話來甩鍋卸責。白宮所謂的「台灣取得新冠疫苗管道被截斷」，究竟是因為北京政府干預破壞？還是民進黨政府自己無能怠惰呢？

孫大千提出6點質疑民進黨的心態，分明就只是想要卸責甩鍋，首先，如果真的有外力干擾台灣取得疫苗，民進黨政府為什麼不敢把幕後黑手說出來，只敢用影射暗示，卻不敢公開譴責，什麼時候民進黨這麼害怕北京政府了呢？

民進黨買不到疫苗白宮幫忙開脫？孫大千提6點開轟：一心只想卸責(圖翻攝自孫大千臉書)

第二，明明就是民進黨內某派系去年私人插手台灣的疫苗採購，導致東洋原本的採購計劃遭到衛福部全面翻盤，這和外力干擾又有什麼關係呢？

第三，莫德納、輝瑞和Novavax都是美國知名藥廠，除了美國政府以外，又有哪一個外力有能力加以影響呢？如果台灣向美國進行軍事採購，北京政府都無法阻擋，那麼不過是買個疫苗又怎麼可能擋得住呢？

第四，民進黨政府在疫苗採購的過程中，如果真的用盡洪荒之力，也沒有任何不可告人之處，為什麼不敢公開疫苗採購的過程，讓台灣人民一起評評理呢？

第五，民進黨政府真的有像個先進國家一樣，以高價超額的方式全面採購疫苗嗎？陳時中去年不是還嫌如果疫苗太多會很難處理嗎？民進黨的政治人物不是還宣稱疫苗無用論嗎？

第六，當台灣的企業領袖和宗教團體表態願意捐贈疫苗的時候，出手杯葛刁難的不正是指揮中心嗎？難不成指揮中心也變成了北京政府的附隨組織嗎？

孫大千表示，民眾的眼睛是雪亮的，民進黨對於疫情、對於疫苗的心態如何，世人皆知，一心想甩鍋的政府又如何能夠好好防疫呢？