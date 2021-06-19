蔡政府昨宣布，授權鴻海與台積電直接與原廠及代理商洽購疫苗，藍委賴士葆質疑，鴻海創辦人郭台銘向蔡英文總統攤牌時，突然冒出台積電也要捐500萬劑疫苗給台灣的轉折，對此台積電說以政府說的為準，也就是台積電極可能是「被要求」捐贈，合理推論政府不願讓郭台銘獨享功勞。

賴士葆質疑，郭台銘、工業區廠商代表以及各種民間團體想透過民間力量從國外引進疫苗，來搶救台灣人的命，被政府以各種的理由打槍而無法如願，因為如此一來就顯示政府比企業更無能、更沒有效率，政府當然要擋，另一理由極可能是政府藉著發展國產疫苗之名義來保護高端、聯亞的商業利益。

賴士葆指出，之前從來沒有聽過台積電要捐500萬劑BNT疫苗之事，而昨天記者問台積電的代表是否在6月10日已遞了申請書，他說以政府說的為準。換言之，台積電極可能是「被要求」捐500萬劑的BNT疫苗，合理的推論當然是，疫苗如果順利進來且成功救人的話，這個功勞不要讓郭台銘獨享。

賴士葆表示，當然希望兩大集團都能夠順利引進來BNT疫苗救台灣人民，可是也要問政府的角色在哪裡？政府仍然傲慢集權用盡各種理由、手段來阻擋民間的努力捐贈疫苗，直到看見民怨炸鍋不能再擋的時候，方肯鬆手，但政治操作的痕跡仍處處可見。

賴士葆說，台灣疫情超過1萬人確診、逾500人死亡，打疫苗後3天內猝死接近50人、因疫情三級警戒使得百工百業蕭條萎靡，這些似乎都不是政府優先關心的，政府的第一優先仍然是政治考量及政治操作以確保其政權的延續。

賴士葆強調，疫苗姍姍來遲，人民對接種AZ疫苗恐猝死的驚恐，很多百姓基於求生的本能想要自救出國打疫苗，蔡政府若真的以台灣蒼生為念，最該做的就是全面開放人民自由到全世界各地去打有國際認證的疫苗，一方面救了台灣人民，二方面也救了台灣目前快窒息的旅遊業，也可減少對紓困的依賴。