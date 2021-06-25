指揮中心今天表示，日前屏東2名自秘魯入境的祖孫，經基因定序確定為印度病毒株（Delta）。藍委賴士葆表示，Delta變種病毒來勢洶洶，全世界都嚴陣以待，很多國家都因為這個新的病毒侵襲重啟警戒防疫措施，採購疫苗、施打疫苗，是所有國家目前最優先的政策，蔡英文總統聽到沒？

賴士葆表示，姑且不論很多先進國家採購疫苗數量都是人口的幾倍，鄰近的菲律賓日前與輝瑞簽約購買4千萬劑疫苗，越南自購3100萬劑疫苗7月要陸續交貨，他感嘆，台灣的經濟實力在世界排名15左右，防疫紓困特別預算編列340多億元採購疫苗，從去年迄今採購到貨的只有6億元左右，採購績效讓人欲哭無淚。

賴士葆指出，感謝最近美國捐贈250萬劑莫德納疫苗、日本先前捐贈的124萬劑及現在加送的100萬劑AZ疫苗，對防疫絕對有很大幫助，然而面對疫情指揮中心採購無能的表現，駐美代表蕭美琴應該請美方協助下訂的500多萬劑莫德納疫苗能夠早點交貨完畢，甚至於加購幾百萬劑疫苗；駐日代表謝長廷也應向日本政府表達我們願意購買國際認證的疫苗且能加速到貨？

賴士葆說，政府各個有關單位應窮其一切力量向國外買進疫苗，以及對於地方政府、企業、民間團體要捐贈疫苗的申請，應該盡速幫忙開綠燈、除路障，使台灣能夠增加疫苗供給量，以提高整體防護能力，如此才能夠對得起因新冠肺炎而死亡的600多條寶貴的生命。

「當病毒不斷地變種，施打疫苗是唯一的解方」，賴士葆認為，疫情指揮中心將所有疫苗採購的過程都黑箱作業，立法院衛環委員會成立的疫苗採購調閱小組，也在執政黨的刻意杯葛下，形同虛設，因此人民無從知道、也無從監督，難怪一年多了，指揮中心交不出起碼的成績單。