國民黨文傳會副主委黃子哲。（資料照片）

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，美國有留意到台灣取得疫苗的途徑被「截斷」一事，引發關注。國民黨文傳會副主委黃子哲今(1日)對此表示，「就是這句話，讓無能取得疫苗的民進黨政府聽了如獲至寶，還正中下懷，以為美國如此就可以幫忙解套及卸責。才短短13個英文單字，竟然讓民進黨陷入瘋狂，甚至活脫脫的完美展現一副沒出息的樣子。」

黃子哲以「從莎琪的一句話，看出民進黨的沒出息」為題在臉書指出，事實上，莎琪是被媒體問到，美國決定提供台灣疫苗，在某種程度上是否是要從台灣獲取半導體的交換條件，莎琪對此表示，不該有這樣的揣測，她指出，他們（台灣）取得疫苗的途徑被截斷，「這是一個因素」。他說，「此話一出，從早到晚就看民進黨的立院黨團、黨中央、甚至是總統府陸續爭相回應，只差沒有磕頭拜謝。」

黃子哲表示，台灣對外採購疫苗，對岸的政治干擾因素或許很難說完全沒有，尤其以兩岸關係的敏感性來看，但究竟是如何、何時、何處、哪支疫苗被阻擾，民進黨政府迄今一問三不知；他認為，「如果民進黨有本事與擔當，應該是要展現即便被截斷，也有能力與信心想盡辦法取得疫苗的態度；如果有擔當，應該要求美國揭露所知的截斷途徑為何。而不是像現在一副搖尾乞憐樣，以為找個一根浮木而獲救，從此就可以甩鍋卸責，民進黨要不要自我檢討，美方這麼挺台灣，今年2月我們就向美方購買了505萬劑莫德納疫苗，迄今卻只到貨80萬劑，還有425萬劑，是被誰截斷了呢?」

最後，黃子哲更喊話，美國願意雪中送炭，另外贈與台灣250萬劑疫苗，國民黨以及台灣人民都非常感激，也珍惜台美間深厚的友誼，所以民進黨更不應該拿台美間的情誼當遮羞布，萬事莫如疫苗急，民進黨政府要為人民狂打的是疫苗，不是在野黨。

另外，針對莎琪的回應，總統府發言人張惇涵昨(6月30日)表示，政府各部門全力以赴，為台灣取得更多疫苗供應，讓合法、安全、有效的疫苗有更充裕的供應來源，確保國人健康安全。