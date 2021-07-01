衛福部長陳時中在6月初曾表示，6月有200萬劑疫苗沒問題，但若扣除國外贈送疫苗，200萬劑疫苗承諾恐跳票。對此，國民黨立委林奕華昨(30)晚在臉書中指出，6月全月臺灣向國外購買的疫苗僅有65萬劑，但陳時中過去卻發下豪語會有200萬劑，「我們購買疫苗的預算將近340億，錢到底是花去哪裡了？」

7月施打新冠疫苗將進入高峰期？衛福部長陳時中證實，自購41萬劑莫德納疫苗會在周三（30日）進來。至於美國援贈的250萬劑莫德納疫苗7月1日起陸續配送，首日將配64萬劑疫苗給地方政府，第二批7月8日開始配送，預計撥出41萬劑。

但這些數量加起來，都還不及陳時中曾經說過的「6月有200萬劑」，對此，林奕華在臉書砲轟，整個6月總共只到貨65萬劑，到貨率竟然不到陳部長宣布的4成，而莫德納疫苗總共採購了505萬劑，到目前為止只到80萬劑，到貨率不到全部的16%！我們購買疫苗的預算將近340億，錢到底是花去哪裡了？

林奕華的貼文引發網友討論，在底下留言表示「可能忘記說明還有135萬劑的氣質加強劑」、「好多好多錢喔！難道人民對花這麼多錢無感嗎？」「弊端百出」、「他已經不適任了」、「乞討來的都比買的多，還是繼續當乞丐比較劃算」、「檢調單位要不要去查一查」、「一直都在說謊」、「他吹牛又不是一兩天的事」。