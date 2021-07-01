美稱台取得疫苗途徑被截斷 朱立倫：政府沒有這麼多藉口 12:022021/07/01 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前國民黨主席朱立倫（中）1日表示，不管什麼原因無法取得疫苗，「沒有這麼多藉口」。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前國民黨主席朱立倫今天捐贈「汽車貨運商業同業公會」防疫物資，媒體詢問白宮說，美國有留意到台灣取得疫苗的途徑被「截斷」。朱立倫表示，莫德納、嬌生、AZ、Novavax等都是美國、英國主導的，民進黨執政黨一定要能積極採購、發展代工，沒有這麼多藉口。 朱立倫說，不管什麼原因無法取得疫苗，但是世界疫苗有莫德納、嬌生、AZ、Novavax，都是美國跟英國主導。而民進黨身為執政黨，一定要能積極採購、積極發展代工、積極爭取二代疫苗，「沒有這麼多藉口。」 台積電協助促疫苗來台 美國證實 癌細胞擴散後首發聲 余苑綺親揭身體狀況悲吐：其實不太想講 #朱立倫 #積極 #疫苗 #民進黨 #藉口 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 推不在籍投票被說沒法源 朱立倫：很訝異 11:442021/07/01 政治 民進黨買不到疫苗白宮幫忙開脫？孫大千提6點開轟：一心只想卸責 09:412021/07/01 政治 顏炳立：等待解封 疫情後報復性需求會來臨 11:572021/07/01 財經 美日癌患先打疫苗 醫籲勿遺忘他們 04:102021/07/01 焦點要聞 疫苗已到貨526萬劑 AZ、莫德納 混打有望 04:102021/07/01 焦點要聞 謝承均餐酒館停業慘賠百萬 04:102021/07/01 娛樂新聞 「救人如救火」 慈濟獲政府授權採購BNT疫苗 13:012021/07/01 生活 史話》蔣世安專欄／發動「反內戰」運動──挫折年代（六） 09:202021/07/01 兩岸史話 好心肝特權疫苗再爆黑幕？簡舒培稱握有證據：柯市府高層甩鍋 12:282021/07/01 政治 6月疫苗僅採購65萬劑 林奕華：陳時中的200萬劑呢？錢花哪去？ 12:492021/07/01 政治 白宮發言人「13字讓民進黨集體亢奮」 他問：是被誰截斷疫苗？ 07:532021/07/01 政治 政治熱門新聞 蔡英文提2新制上路 網友湧臉書留言喊一件事 - 政治 蔡政府這項政策你滿意嗎 最新民調一面倒 - 政治 有答案抄台灣防疫排名還暴跌 吳子嘉嘆：我是這2人會吃不下飯 - 政治 六都市長防疫表現誰最受認同？ 大數據告訴你 - 政治 陳文茜文章句句精闢 藍委批政府：「人命關天」記得怎麼寫嗎？ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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