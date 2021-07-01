前國民黨主席朱立倫今天捐贈「汽車貨運商業同業公會」防疫物資，媒體詢問白宮說，美國有留意到台灣取得疫苗的途徑被「​截斷」。朱立倫表示，莫德納、嬌生、AZ、Novavax等都是美國、英國主導的，民進黨執政黨一定要能積極採購、發展代工，沒有這麼多藉口。

朱立倫說，不管什麼原因無法取得疫苗，但是世界疫苗有莫德納、嬌生、AZ、Novavax，都是美國跟英國主導。而民進黨身為執政黨，一定要能積極採購、積極發展代工、積極爭取二代疫苗，「沒有這麼多藉口。」