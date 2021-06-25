盛弘醫藥昨（24）日向衛福部食藥署送件採購500萬劑BNT疫苗，傳出雲林縣府是委託單位之一。雲林縣長張麗善今（25）日證實，本月確實16日加入南投、花蓮、台東3縣府的團購疫苗行列，委託盛弘採購100萬劑輝瑞公司的BNT疫苗。

張麗善表示，雲林縣府5月底與正昌容生技公司簽定意向書，因中央要求必須取得原廠授權書，考量代理商取得有困難，單打獨鬥很困難，轉而思考使採購疫苗數總量增加，辦法是與其他縣府一起合購，在國際市場較有採購籌碼。

張麗善說，郭台銘董事長購買疫苗露出曙光後，民間購買疫苗燃起一線希望，在6月16日與盛弘醫藥簽約委託採購BNT疫苗100萬劑，加入先前已與盛弘簽約的花蓮縣、南投縣、台東縣委託共500萬劑的行列。

張麗善表示，為籌措足夠的疫苗，這一個月來沒有鬆懈，尋求多重管道，雲林縣府委託盛弘採購的是BNT疫苗，施打年齡可已下修至12歲，她希望也能保護下一代。

張麗善呼籲中央政府能夠支持地方政府採購疫苗，因為目標是一致的，都是要守護鄉親，最近民眾心情很恐慌，許多人告訴她「就算沒病死也可能會餓死」，只有疫苗才能達成全體免疫，早日恢復正常生活，經濟才能復甦。