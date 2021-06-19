即將進入2021年下半年，十二生肖的運勢將會如何發展？運勢命理網站「星座神婆」分享，生肖屬蛇、雞、豬、鼠的人在2021年下半年鹹魚翻身，將迎接令人驚喜的好運，衝破過去重重阻礙，日子過得越來越順遂，一定要把握這波好運。

▍1.生肖蛇

屬蛇的人在2021年上半年情緒起伏很大，歷經重重考驗，來到下半年，終於找回安寧，財運將會有驚喜的提升，賺錢門路變多，如果有投資習慣的人，會遇到不錯的投資項目，上班族也有望獲得額外的獎金，財庫順利補滿，也讓屬蛇的人恢復自信和活力，不過要注意量入為出，下半年依然不能鬆懈，力求小心謹慎，能讓好運不遠離。

▍2.生肖雞

屬雞的人在2021年下半年貴人運水漲船高，就算遇到危機，也會有人主動幫助，問題都能迎刃而解，整體運勢非常順遂。下半年的桃花運表現不錯，單身的人將會遇到許多好對象，符合心中的理想條件，有望脫離單身。不過屬雞的人下半年要特別注意健康問題，生病要及時治療，如果拖延很容易釀成大禍，一定要當心。

▍3.生肖豬

屬豬的人上半年運勢沒有什麼起伏，顯得平淡無奇，下半年終於迎來大放異彩的機會，人脈關係派上用場，事業運非常旺盛，在職場上努力打拚，升官之路暢通，工作上順風順水，若能維持熱忱，年底將有令你滿意的獎金入袋。7、8月有新的機遇，財運會更上一層樓，不過要留意應酬的開支，以免賺來的錢都留不住。

▍4.生肖鼠

屬鼠的人上半年運勢開高走低，情緒也隨之起伏，下半年運勢將會慢慢爬升，年底前能迎接運勢高峰，尤其財運更是大爆發，正財、偏財運都很旺，雖然賺錢感覺非常順利，不過投資依然不能貿然進場，下半年低風險投資會更容易獲益。