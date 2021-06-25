7月即將到來，運勢命理網站「生肖運勢天天看」公布，生肖屬兔、龍、馬、雞、豬的人在7月財運興旺，工作有貴人加持，做生意或投資的人會有意外收益，上班族也特別有機會升職、加薪，事事順利，每天都有好心情。

▍1.生肖兔

屬兔的人責任心強，踏實穩重，為人誠懇熱情，人際關係融洽，即使遇到困難，也總有人出手相助。7月有「三合貴人」之吉運，能為屬兔的人帶來新的機遇，事業發展帶動財運增旺，這一個月都會財帛豐盈。

▍2.生肖龍

屬龍的人善於交際，活力四射，做事機智冷靜，遇事應變能力很強，在整個行業中都能夠脫穎而出。7月將步入「官星遇劫」運，能得到上司的認可，將遇新的轉機，工作能力突飛猛進，會受到上級的指點提攜，升職、加薪指日可待。

▍3.生肖馬

屬馬的人決策果斷，敢闖敢拼，事業上有很強的上進心，他們孝順父母，團結兄弟姐妹，事業家庭都能夠兼顧。7月7日小暑節氣後，將步入「六合貴人」之吉運，吉星高照，預示將會得到多方貴人的幫助，財多路廣，大筆資金不斷納入囊中。

▍4.生肖雞

屬雞的人性格剛硬，氣場強大，有很強的勝負心，一旦有了追求，便會盯准目標不放鬆，直至實現自己的願望。7月將步入「偏財坐梟」運，偶爾有金錢方面的意外收穫，收益回報也會超乎自己的想像，驚喜不斷，容易暴富。

▍5.生肖豬

屬豬的人性格直爽坦率，心胸開闊豁達，待人寬厚熱情，深受領導上司器重，經常委以重任，使所知所學得以施展。7月有「三合貴人」之吉運，運氣呈直線上升趨勢，可心想事成。貴人相助，任何事都非常順利，好運氣多多。

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