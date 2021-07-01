日盛長照產業收益不動產證券化基金已於(6月30日)獲金管會核准成立，即日起將陸續進場。該基金看好需求穩定、具成長前景、又可以穩定配息的醫療保健REITs，回應客戶對長照REITs基金定期定額熱烈的詢問度，日盛投信即日起至9月30日(含)前，針對該檔基金推出定期定額、定期不定額終身「0」手續費以及單筆申購0.3%手續費優惠活動。

根據統計，2020年一整年整體REITs流出108億美元，2021年第一季財報近八成REITs收入優於預期，財報好表現吸引了32億美元流入整體REITs市場。觀察美股不論是指數點位或本益比也都來到相對高位，第四季市場可能伴隨波動升溫，投資人將面臨是否要追高的難題。迎接美國經濟升溫，除了股票之外，投資人還可以考慮評價較便宜、擁有補漲行情、且具備高股息優勢的REITs資產。

6月，全球MSCI指數上漲了1.27%，S&P500指數上漲了2.2%，前述兩指數均已超越疫情前高點，而醫療保健REITs指數同期間上漲3.48%的相對優於美國REITs 2.21%漲幅之外，目前點位尚未回到疫情前高點、行情可望持續。

日盛長照產業收益不動產證券化基金經理人王亨表示，雖然目前全球疫情發展仍具不確定性，但醫療及長照基於更多醫療辦公室、醫院、檢測設施和康復中心的需求湧入，可望提供醫療保健REITs強而有力的支撐。由於醫療檢測與健康照護屬必需的剛性需求，這也意味著醫療保健REITs的價格表現及整體收益性，較其他REITs來的更加穩健，尤其目前指數殖利率與全球高收益債券指數相當，高息特質將可持續吸引投資資金關注。