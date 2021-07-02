今年來在景氣復甦態勢因各國疫苗施打作業相繼展開而更加確立，不動產需求回溫，先前受害疫情的次產業享估值修復行情，富時全球不動產指數表現強勁，今年以來維持上行態勢，累積漲幅近16％，相關ETF及基金績效表現不俗，新台幣累積型級別前十強基金，今年來平均漲幅超過一成，其中以北美表現最佳。

群益道瓊美國地產ETF(00714)經理人李鈺涵表示，美國疫苗施打進度佳，已有超過五成的人口已施打一劑疫苗，部分地區也已陸續解封，經濟活動可望向疫情前水準更為邁進，因此在企業承租需求回穩下，也支撐REITs租金收益水準。另一方面，從收益利差來看，近期美國公債殖利率進入整理，利差吸引力也持續吸引外部資金流入REITs市場，後市表現仍可期待。

就類型來看，除企業商用需求以及先前受疫情衝擊較大的不動產次產業需求有望回溫之外，中長期而言，具備結構性成長機會的工業物流、資料中心、電塔等特殊型REITs成長性也持續看好，建議順勢以美國地產ETF來參與，一舉掌握不同類型REITs次產業之投資契機。

群益全球地產入息基金經理人楊慈珍指出，隨各主要區域製造業採購經理人指數持穩於擴張水準，REITs產業收租水準回升至90％且承租率亦提升，有助REITs獲利持續改善。近期雖然通膨升溫疑慮影響市場投資情緒，不過就不動產市場來看，一般來說，租金也會依據通膨狀況和市場供需來進行調整。

根據過往統計，在通膨時期，REITs指數多為正報酬，不失為通膨趨勢下適宜的投資標的，現階段REITs仍具利差優勢，在當前低利環境未變、市場對收益需求不減下，仍可望持續吸引訴求穩定收益的資金配置。