台中市13日起一連兩天，開放第一至五類人員預約施打。（台中市政府提供）

台中市獲中央配發7萬劑AZ疫苗，市府特別商請部立台中醫院、豐原醫院、中國醫藥大學附設醫院及童綜合醫院等4家專責醫院，13日起一連兩天開放第一至五類人員預約施打；85歲以上長輩6月15日至17日，可依「施打疫苗通知單」上的時間地點前往快打站施打。

市府表示，一至五類對象包含醫事人員、中央及地方政府防疫人員、高接觸風險第一線工作人員、因特殊情形必要出國者、機構社福人員及其受照顧者與洗腎患者，今起於4家專責醫院施打疫苗。

因中央規定這次開放前六類人員進行施打，不過施打的人數，遠超過分配到的疫苗，再加上中央配發給第六類75歲以上長者的疫苗數量，為依照當地75歲以上老年人口數配27％，台中市獲配約3萬6000劑，因數量不足，故此次優先開放85歲以上長輩施打。

市府說明，85歲以上長輩施打疫苗時間則為6月15日至17日，市府已完成各區造冊，各區陸續發送「施打疫苗通知單」，以「分里、分時段」原則分流接種，通知單上也會標示施打地點與時間，無需另外提出申請。

衛生局長曾梓展提醒，為確保疫苗接種安全，建議先前曾經因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應的民眾，接種後請於接種處或附近留觀至少30分鐘，一般民眾則建議至少留觀15分鐘，並自我密切觀察15分鐘，以利即時處置該類急性過敏反應。

1、2天內持續觀察有無嚴重過敏反應，在第1次接種的10至12周後，應再完成第2劑接種，以及早產生完整保護力。接種疫苗後14天內如出現呼吸困難、胸痛或腹痛、四肢腫脹或冰冷、嚴重頭痛或疼痛加劇、視力模糊、持續性出血、皮膚出現自發性紫斑、瘀青等症狀，應立即就醫。