台北市今（13日）早上8時開放85歲以上長者和65歲以上的原住民預約打疫苗，根據預約系統顯示，前2小時多數預約集中在萬華區、中正區、大同區以及文山區，其中萬華區11家醫療院所已經全數額滿，無法再接受預約。

台北疫苗預約系統上線短短2小時，萬華區就全數額滿。（圖／翻攝自台北新冠肺炎疫苗預約系統）

截至上午10時00分，台北市疫苗預約系統開放2小時後，已有幾個行政區的醫療院所出現預約額滿的狀況，其中萬華區的11家醫療已經全數額滿，無法再接受預約。而中正區9家醫療院所中有7家已額滿、大同區5家醫療院所中有4家已額滿、文山區10家醫療院所則有8家額滿，其餘地區則有較多醫療院所未額滿、可供民眾選擇預約。

日本捐贈124萬劑AZ疫苗給台灣，其中50萬劑已配發至各縣市，而台北市在這波分配到了7萬劑疫苗，台北市政府宣布，從今（13日）上午8點起開放85歲以上長者，以及65歲以上原住民上網預約施打疫苗，並預計在6月15日開放接種疫苗。