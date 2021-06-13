【愛傳媒藺奕專欄】陸續有確診死亡消息，在臉書朋友圈瀰漫開來，這是我在平和年代走過最黑暗的路。

人宅在家，但狗狗可關不住，晨醒時分遛狗，白鷺鷥停在枝頭，濃濃覆蓋的綠蔭裡裹藏幼鳥，正搧著乳翅、想要處女飛。我很羨慕，她尚未看清人間，也未飽食惡果。

我們暫且都還活著、愛著，工作和思考，也必須勇敢正視自己隨時倒下的可能，不會永遠活在世間的事實。如果老得足以死去是一項成就、不是失敗，它帶來的自由值得慶賀。

至於壯志未酬的突如，死神是判官，不是黃曆說了算：宜安葬、忌出行，宜出門帶傘，忌聞聲而開。

死神搭著空軍一號、宛如遠道而來的客商，銀貨兩訖之後，沿途安頓、成為落灰。如果哪一天我被點召了，没關係，我有本事生前愛妳，就有本事在身後眷蔭妳，永遠不缺席。

此刻我還活著，繼續堅持我的服膺，到底是要做一個浪漫的裙擺之君。

俯視著妳，也猜想妳平視的景觀，翩翩公主，百變隨心，請繼續用妳的臥蠶，去征服可愛的人間。

作者為文學奬得主

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