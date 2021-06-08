當今社會風氣日漸開放，「先有後婚」已成為相當普遍的社會現象，搜狐網命理專欄分享，雙子座、白羊座、射手座、巨蟹座在戀愛時「先上車後補票」的比例最高，但如果情侶之間並沒有婚嫁意願，並非每個人都會奉子成婚，建議大家還是要做好防護措施。

▍1.雙子座

雙子座是眾人公認最容易先有後婚的星座，因為他們求知慾旺盛，天生追求刺激感與新鮮感，很容易對新事物產生興趣，對他們而言，「性」只不過是其中一個探索的目標。雙子座在談戀愛時會是不錯的戀人，但是他們喜歡尋求挑戰帶來的刺激，可能前期對你很好，但他們的愛並不持久，在關係穩定後便會立刻產生厭倦感，並將戀情帶來的痛苦轉變為最好的出軌藉口，即使未婚先孕也攔不住雙子座尋找真愛的心。

▍2.白羊座

白羊座個性熱情外向，在愛情來臨時，他們會如同飛蛾撲火般，開啟轟轟烈烈的關係，十分容易一見鍾情，作為一個行動派，他們樂於去征服自己心儀的異性，很享受追求心愛之人的過程。白羊座從小就非常喜歡跟異性親近，自然長大後容易對性充滿好奇，有很大機率會未婚先懷孕，最終選擇奉子成婚。

▍3.射手座

射手座發育期間早晚不一，但是在成年以後，性慾尤其旺盛。對射手座而言，「性」如同一種探險和嘗試，是一件好玩又有趣的事。射手座做事不願意接受任何限制，對於一般人先結婚後生子的順序，他們也不屑一顧，在想要孩子的時候，他們並不會在乎自己是否已經結婚，也不在意會不會遭受旁人異樣的眼光，對他們來說，懷孕是懷孕，結婚是結婚，兩者並沒有必然的關聯。

▍4.巨蟹座

巨蟹座天生與父母關係密切，不分男女都有一些戀父、戀母情結，所以他們在性愛方面很容易早熟，需要儘早教育，讓他們認識到人體結構。巨蟹座好奇心十足，是個什麼事都想試試看的人，因此少部分巨蟹座相當願意接受一夜情，並且為此感到刺激，先上車後補票對他們來說一點都不稀奇。

(中時新聞網)