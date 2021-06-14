星座專家唐綺陽於官方頻道分享6/14～6/20星座運勢，這段時間依然動盪，本周太陽在雙子要最後衝刺了，太陽即將進入巨蟹座，夏至即將到來，春分、夏至、秋分、冬至四大節氣之前都算一個關卡，本周是要進入關卡的前一周，容易引發天氣變異、人心浮躁，這一周老師、學生、旅遊相關行業、記者、主持人、作家都是焦點人物，交通方面事情特別多，出門要謹慎的保護自己、保護他人，溝通方面容易有口舌是非，過去容易與人起爭執的人要多注意。

本周木星依然停滯，到了6/20周日，木星開始正式逆行，現在的木星停滯對我們來說是好消息，木星逆行就是我們要開始好好回顧之前讓我們措手不及的各種狀況，重新調整自我，逆行雖然讓我們鬆口氣，可是也讓之前過度樂觀或是不夠小心之處的後遺症一一爆發，這一點在土星逆行的時候就已經感覺到了，最大的例子就是防疫有破口，這段時間我們是否有過度大意的狀況？成績單將會在周日以後開始揭曉。

土天四分來到高峰，我們應該注意而未注意的地方，會受到懲罰，另外還影響了我們的名聲、生活，這個能量在周二達到高峰，雖然周二就出相位，但這波能量依然還在，因為土星、天王星都是長期駐守，只是這段時間用比較戲劇性的方式發作而已，所以平常還是要特別當心，我們要好好監督上位者，也要好好的自省。太陽跟土星周六135度入相，尤其都在風象星座，所以是非特別的多，容易悲觀，這個星象也指定了跟大眾有所接觸的所有人，例如客服、攤商或服務性質工作，可能會受到比較多的限制、挑戰，也需要比較多的自我規範。

重要星象：太陽衝刺，即將夏至，日雙子與水逆，木星將逆行，土天四分高峰，日土135度。

太陽雙子最後衝刺，即將夏至，天氣多變、人心浮動。日雙子與水逆，師生、記者、作家成為焦點，多注意交通安全與口舌是非。木星將逆行，回顧過去並做出調整，以往過度樂觀之處，狀況將被凸顯出來。土、天四分高峰，變化具戲劇性，影響名聲、生活，監督在上位者，同時做好自省。日、土135度，當心是非多，容易悲觀，從事大眾服務者，受到限制及挑戰。

【工作注意：白羊、雙子、獅子、處女】

白羊：時間多花在，處理意見不合的問題

雙子：遇到不講理，好好溝通脾氣別太大

獅子：表現出色被看見，多加把握機會

處女：適合居家工作，與自己人互動

【桃花注意：天秤、摩羯、水瓶、雙魚】

天秤：人紅氣勢旺，成為目光焦點

摩羯：有失落感，先轉移焦點和重心

水瓶：情緒容易起伏，要多和對方溝通

雙魚：容易被追問感情狀況，感到困擾

【財運注意：金牛、射手】

金牛：理財能力大爆發，有豐收機會

射手：有貴人運，能結識金主投資者

【健康注意：巨蟹、天蠍】

巨蟹：多運動，注意心血管與飲食狀況

天蠍：作息不正常，需要做出調整