有些人天生不會吵架，每次爭執都屈居下風，星座運勢網站「星座巫師」分析，雙魚座、巨蟹座、金牛座、摩羯座吵架總是吵輸，因為他們的氣勢太弱，吵架的時候根本講不出什麼狠話，總是吵不贏別人，就算每次吵完總想著下次要怎麼說才夠狠，真的吵起來又什麼都說不出口，默默承受對方的攻勢。

▍1.雙魚座

雙魚座太溫柔了，就連吵架的聲音都比別人還小，吵架最重要的就是氣勢，光是這點雙魚座就注定吵輸，只要對方聲音大一點、咄咄逼人一點，雙魚座的氣勢就越來越弱，最後只會輕聲細語的跟對方講道理，要吵贏真的太難了。

▍2.巨蟹座

巨蟹座吵架的時候氣勢太弱，他也想要吵贏別人，但是當他想要講出犀利的話，甚至想要罵髒話的時候，話到嘴邊又會縮回去，然後改成柔和的版本才敢說出口，對方如果用連珠炮的方式狂罵，他就完全沒有招架之力，誰輸誰贏形勢立判。

▍3.金牛座

金牛座遇到委屈時習慣忍耐，不太會反駁別人，吵架的時候往往只是默默承受對方的攻勢，內心不爽但卻不太會回嘴，他總是安慰自己不要這麼粗俗，做人要文雅一點，就算吵輸後內心想著下次一定要幫自己講幾句話，但實際吵起來又什麼都說不出口。

▍4.摩羯座

摩羯座個性很低調，與人起爭執時，通常只是默默忍耐，把委屈往肚裡吞，什麼話都不肯說，當他不爽到最高點，也只會默默流淚，這種個性如果遇到強勢的人，很容易就會被欺負，吵架總是吵不贏。