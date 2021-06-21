有些人雖然想要談戀愛，但是愛情卻離他很遙遠，星座運勢網站「星座漫畫」點名，摩羯座、射手座、處女座的女人最容易成為萬年單身狗，無論是性格太悶、太挑、或主動選擇單身，都讓她們空窗期比一般人還要長，往往要花很久時間才能找到理想對象。

▍1.摩羯座

摩羯女習慣隱藏自己的真實想法，就算有欣賞的對象，也會觀察對方很久，不會輕易表態，往往暗戀的下場就是人家都交到女友了，才後悔自己太被動，但之後這種模式也不會改變，畢竟她們不懂得談情說愛，一般女生那些撒嬌、做球的小手段，她們一個都不會，導致她們空窗期很長，理所當然成為「萬年單身狗」的一員。

▍2.射手座

射手女是為了單身而單身，她們覺得談戀愛就是被拴住，既麻煩又不自由，她們很享受單身生活，認為愛情是一種負擔，要對另一個人負責任，這樣實在是太不符合她們愛好自由的個性。而且射手女只對不喜歡自己的人有興趣，一旦對她們開始熱情，她們就會冷掉，因此很容易變成萬年單身狗。

▍3.處女座

處女女會長期單身，和她挑剔又毒舌的個性有關。感情當然不能將就，但處女女很常無視自己的條件，硬生生開出比自身條件高出許多的擇偶標準，因此難以找到理想對象。她們還很毒舌，只要有看不上眼的人主動追求，就會被她罵得一無是處，導致她們在男性之間的評價不佳，在認清現實之前，處女女都無法擺脫萬年單身狗的身分。