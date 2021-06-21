有些男人對追求喜歡的對象特別有一套，星座運勢網站「同道星座查詢」分享，天秤座、金牛座、摩羯座、雙子座、射手座的男人充滿魅力，只要是他們喜歡的對象，通常都能成功追到手，就算是女神也抵擋不了他們的攻勢，堪稱「女神收割機」。

▍1.天秤座

天秤男很注重自己的儀表，對女性特別溫柔，性格貼心，會主動照顧人，而且他們很擅長展現魅力，留給身邊的女性無限遐想，不知不覺注意力都被他吸引，連女神也難以逃過他的布局。

▍2.金牛座

金牛男和女性相處時非常紳士，可以觀察到他的品味和質感，他們恰到好處的完美主義，很容易讓女性產生好感，所以暗戀他們的人通常不少，甚至會在背地裡爭奪地位，希望成為他真心對待的對象。

▍3.摩羯座

摩羯男很可靠，富有責任感，如果有喜歡的對象，會非常執著，不會像一般人那樣三心二意，所以條件很好的女性容易被吸引，畢竟他們的愛不會輕易動搖，再加上他們很重視工作，通常擁有良好的經濟條件，對女性來說非常加分。

▍4.雙子座

雙子男的口才很好，無論對方是誰，都能很快打破對方的防線，立刻混熟，面對女神也完全不會怯場，三兩句話就能逗得對方哈哈大笑，只要是他喜歡的對象，想要追到手並不困難。

▍5.射手座

射手男性格奔放、愛好自由，這樣的性格在女性眼裡顯得很瀟灑，加上他們擁有幽默感，和他在一起的氣氛輕鬆又愉悅，他們魅力十足，女性朋友很多，收割女神對他們來說太簡單了。