有些男人對「欲擒故縱」這招完全沒抵抗力，星座運勢網站「星座漫畫」點名，射手座、白羊座、雙子座的男人談戀愛的時候有被虐傾向，主動對他示好的女生通常都無法引起他的興趣，對他態度飄忽不定、若即若離，反而能引起他的注意，追求過程越辛苦，越能加深他的愛意，在感情上完全是個被虐狂。

▍1.射手座

射手男喜歡主動出擊，所以如果有女生追求他，很難引起他的興趣。他們非常享受追求冰山美人的感覺，如果追求過程對方顯得很冷淡，反而能讓他更癡狂，所以「欲擒故縱」這招用在射手男身上非常有用，被他們追求的時候，就算內心喜歡，表面上也要裝出不在乎的樣子，讓他們產生一種努力破冰的感覺，他們會愛得更投入，感情上完全是一個被虐狂。

▍2.白羊座

白羊男的挑戰精神也展現在戀愛上，看起來越難追的女生越能引起他的興趣，他們性格熱情直爽，遇到喜歡的女生會努力引起對方的興趣，用自己的方式拚命示好，他們把情場當成戰場，把女神追到手，就好像拿下對方主將一樣有成就感。不過白羊男和射手男不太一樣，他們拿得起放得下，因此對他們的態度要懂得拿捏分寸，如果他們覺得完全沒有機會就會果斷放棄，所以虐他也不要虐過頭了。

▍3.雙子座

雙子男充滿好奇心，對那種有神祕感的女性特別有興趣，他們很常花時間研究身邊的人，在尋覓愛情的路上也是如此，如果一個女性讓他怎麼研究都摸不透，就能引發他的興趣，想要深入認識對方。雙子男喜歡那種不斷探索、不斷挑戰的感覺，如果對他態度飄忽不定、若即若離，他將會愛得無法自拔，非常享受這種被虐的過程。