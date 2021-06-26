有些情侶組合看似不適合，卻能穩定交往，步入婚姻。星座運勢網站「星座漫畫」分析，白羊獅子、金牛雙子、獅子雙魚是外人不看好的星座情侶組合，他們看起來性格不合，每天會衝突不斷，其實相處起來非常契合，彼此都認定對方是此生難得的靈魂伴侶，愛得難分難捨，婚後能一直過著幸福的日子。

▍1.白羊座、獅子座

白羊座、獅子座都是脾氣暴躁的星座，性格熱情又衝動，兩個人都很容易因為小事生氣，動不動就吵架，看起來好像感情不好，其實他們自成一種特別的相處模式，吵架時不會說出傷人的話，純粹就事論事，只為了說清楚自己的想法，發洩怒氣，怒火來得快、去得也快，所以兩人越吵感情越好，是大家眼中的歡喜冤家。

▍2.金牛座、雙子座

金牛座和雙子座的性格差異太大，讓人覺得他們很難處得來，金牛座嚮往穩定的生活，做事按部就班，性格很穩重，雙子座喜歡追求新鮮感，喜歡多方嘗試，性格活潑多變，兩人看似沒有交集，卻能夠互相包容理解，取得完美的平衡感，彼此像是對方缺失的那塊拼圖，雖然在意見相左時需要花許多時間討論、磨和，但只要相信對方，就能一直幸福下去。

▍3.獅子座、雙魚座

獅子座和雙魚座也是性格差異很大的組合，獅子座性格衝動又很好勝，柔弱的雙魚座根本制不住他，感覺就是大鯨魚和小蝦米的組合，感覺在一起很快就會分手。兩人表面性格看似衝突，其實私底下意外非常合得來，獅子座需要一個照顧自己、崇拜自己的人，雙魚座需要一個可靠的避風港，外人會以為獅子座總是在欺負雙魚座，其實兩人自己知道對方的好，愛得難分難捨，一輩子都不想分開。